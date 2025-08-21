Скидки
Хоккей Новости

Баширов предложил создать арбитраж в КХЛ, где будут решаться контрактные споры

Баширов предложил создать арбитраж в КХЛ, где будут решаться контрактные споры
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов предложил создать арбитраж в КХЛ, где будут решаться контрактные споры.

«Хоккейная общественность будет называть нас подлецами, а регламент и потолок зарплат в это же время стали условными. Давайте сделаем арбитраж. Посадить людей, на которых никто бы не мог повлиять. Такие люди есть, они бы могли разрешать споры. Мы были бы не против решить вопрос с Ливо там, показали бы все документы. Выплатили бы, если бы так решил независимый орган. Когда мы становимся беднее, то смотрим более критически на эти вещи. Многие владельцы делают всё для себя. Когда президент поздравлял, стало понятно, что люди в этот звонок вкладывались, а не ради болельщиков. Посоветую Владимиру Владимировичу отправлять телеграмму в следующий раз. Мы будем играть для болельщиков, а также выполнять задания руководства», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

