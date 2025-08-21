Скидки
Гендиректор «Салавата Юлаева»: наша главная задача на сезон попасть в плей-офф

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что главной задачей уфимского клуба на предстоящий сезон КХЛ является попадание в плей-офф.

«Главная задача попасть в плей-офф, там поймём, что нам по плечу. Команда будет уже сыграна, будем ставить реальные цели. Каждый хочет бороться за кубок, мы тоже этого не исключаем. Завершение того сезона показало, что у нас есть ребята, кто может взять бремя лидерства. Это даст нам возможность бороться за самые высокие места», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В прошлом сезоне «Салават Юлаев» дошёл до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил «Локомотиву» в пяти матчах.

