Баширов объяснил, почему «Салават Юлаев» расстался с защитником Хафизуллиным

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов объяснил, почему уфимский клуб расстался с защитником Динаром Хафизуллиным и подписал контракт на те же деньги с Дином Стюартом.

— Почему расторгли Хафизуллина, но почти на те же деньги подписали Стюарта?

— Мы с представителями Динара встретились и сказали, что не сможем продолжать работать. Мы практически полностью выплатили компенсацию, нашли компромиссную сумму. Мы делали план, кого можем позволить, а кого — нет.

Качества Дина Стюарта показали, что он нам нужен: есть первый пас, играет в большинстве, универсал. Посчитали, что можем на него потратиться, — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.