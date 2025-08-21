Скидки
Ринат Баширов высказался о будущем Александра Хмелевски в «Салавате Юлаеве»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался о будущем нападающего Александра Хмелевски в уфимском клубе и заявил, что форвардом активно интересовался омский «Авангард».

— «Авангард» контактировал насчёт Хмелевски, есть вариант, что он останется до конца сезона или нет?
— Контакт был, но Александр останется в «Салавате». Мы не можем себе позволить остаться без лидера и оставить болельщиков без надежды, — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В регулярном сезоне-2024/2025 КХЛ Хмелевски набрал 57 (25+32) очков – это третий результат в «Салавате». А в 19 играх плей-офф Александр отметился 15 (8+7) очками. Отметим, что заработная плата американца в «Салавате Юлаеве» составляет 80 млн рублей в год.

