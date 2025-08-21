Скидки
Виктор Козлов рассказал о роли форварда Джека Родевальда в «Салавате Юлаеве»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал, зачем уфимский клуб подписал контракт с нападающим Джеком Родевальдом.

«Мы взяли Джека Родевальда, потому что он может играть и с краю, и в центре, праворукий, правильно принимает решения, играет надёжно. Может, не так тонко и красиво, как предыдущие ребята, но это игрок хорошего уровня», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В минувшем сезоне КХЛ канадский форвард сыграл 70 матчей, в которых набрал 30 очков — забросил 17 шайб и отдал 13 результативных передач при показателе полезности «-3». Всего в КХЛ 31-летний Родевальд провёл 195 матчей, в которых набрал 83 очка — забросил 39 шайб и отдал 44 результативные передачи при показателе полезности «-32».

