«Понять реальность ситуации и работать». Козлов — об уменьшении финансирования «Салавата»

«Понять реальность ситуации и работать». Козлов — об уменьшении финансирования «Салавата»
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказал своё мнение об уменьшении финансирования уфимского клуба.

— Не досадно от того, что взяли бронзу, надо бы продолжить развитие, а уже через месяц всё обрубили из-за финансирования?
— Это не досадно — это жизнь. Тут два варианта: начинать грустить или понять реальность ситуации и начать работать. По мне, это правильно, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В текущее межсезонье «Салават Юлаев» провёл два матча с «Автомобилистом», которые закончились поражениями уфимской команды со счётом 2:3 ОТ и 0:3. Следующие товарищеские матчи «Салават Юлаев» проведёт в рамках предсезонного турнира в Магнитогорске на мемориале имени Ивана Ромазана.

Комментарии
