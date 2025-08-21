Баширов рассказал, как текущие суды по задолженностям «Салавата Юлаева» влияют на клуб

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, как текущие суды по задолженностям влияют на клуб.

— У вас идёт несколько судебных заседаний. Как это мешает клубу функционировать?

— В суды я тоже не хожу, это не мешает. У нас с партнёрами, с которыми дела рассматриваются в арбитражном суде, всё нормально, они нас предупреждают о своих планах. Мы синхронизируем наши действия для того, чтобы погасить долги, у нас есть график. Республика помогает. Под каждый долг есть источник финансирования. Как только мы его получим, всё погасим. У нас нет ни одного долга, который не был бы обеспечен источниками. Вопрос только в сроках, — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.