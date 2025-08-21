Скидки
Баширов рассказал, как текущие суды по задолженностям «Салавата Юлаева» влияют на клуб

Баширов рассказал, как текущие суды по задолженностям «Салавата Юлаева» влияют на клуб
Комментарии

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, как текущие суды по задолженностям влияют на клуб.

— У вас идёт несколько судебных заседаний. Как это мешает клубу функционировать?
— В суды я тоже не хожу, это не мешает. У нас с партнёрами, с которыми дела рассматриваются в арбитражном суде, всё нормально, они нас предупреждают о своих планах. Мы синхронизируем наши действия для того, чтобы погасить долги, у нас есть график. Республика помогает. Под каждый долг есть источник финансирования. Как только мы его получим, всё погасим. У нас нет ни одного долга, который не был бы обеспечен источниками. Вопрос только в сроках, — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Комментарии
