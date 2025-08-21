Гендиректор «Салавата Юлаева» высказался о возможных трансферах клуба

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался о возможных трансферах уфимского клуба.

— Всё ли удалось реализовать в плане трансферной политики и ждать ли ещё подписаний?

— Конечно, полностью довольными быть не можем. Сложно себя сдерживать, когда есть хорошие предложения или когда можешь поучаствовать в гонке за каким-либо игроком. Приходится, надо чётко выполнять обязательства, которые мы взяли перед руководством. Мы определили, что у каждой стороны есть обязанности. Нам надо соблюдать рамки. Не могу сказать, что всё прошло без сожаления, но тем не менее закрывать работу по трансферам мы не будем — ситуация может резко измениться.

Будем готовиться к дедлайну, потому что если, возможно, мы к этому сроку получим финансовый ресурс, то точно будем знать, куда его использовать. Будем продолжать наблюдать за игроками, с некоторыми уже есть договорённости, которые могут попасть к нам в дедлайн. Будем предупреждать их сторону, что мы за ними наблюдаем. Пока начинаем чемпионат с этой командой, намётки у нас есть, но силы мы должны чётко рассчитывать, — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.