«Положили на стол всё, что у нас есть». Гендиректор «Салавата» о новом контракте с Паниным

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал подписание нового контракта с ветераном клуба защитником Григорием Паниным.

— Панин подписал контракт на более низкую сумму. Легко ли было с ним договориться?

— Мы положили на стол всё, что у нас есть. Не могли ему большее обещать. Мы ему сказали, что, если ситуация улучшится, можем исправить этот контракт. Григорий нам поверил. Посчитали, что без игрока такого плана молодым в этом году сложно будет играть. Рады, что он остался с нами. То же относится и к Пете Хохрякову. Предложили ему контракт не сразу, но знали, что он не откажется, — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.