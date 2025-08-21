Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Положили на стол всё, что у нас есть». Гендиректор «Салавата» о новом контракте с Паниным

«Положили на стол всё, что у нас есть». Гендиректор «Салавата» о новом контракте с Паниным
Комментарии

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал подписание нового контракта с ветераном клуба защитником Григорием Паниным.

— Панин подписал контракт на более низкую сумму. Легко ли было с ним договориться?
— Мы положили на стол всё, что у нас есть. Не могли ему большее обещать. Мы ему сказали, что, если ситуация улучшится, можем исправить этот контракт. Григорий нам поверил. Посчитали, что без игрока такого плана молодым в этом году сложно будет играть. Рады, что он остался с нами. То же относится и к Пете Хохрякову. Предложили ему контракт не сразу, но знали, что он не откажется, — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Материалы по теме
Официально
«Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Григорием Паниным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android