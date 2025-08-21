«Очень хотели его оставить». Баширов — об уходе Ремпала из «Салавата Юлаева»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, было ли желание оставить в команде нападающего Шелдона Ремпала, который в межсезонье подписал контракт с «Вашингтон Кэпиталз».

«Очень хотели его оставить. Когда я говорил о возможностях и желании с обеих сторон, надо было не забывать, что нам надо себя сдерживать. Мы понимали, что если мы оставим Ремпала, команда всё равно не будет явным претендентом на Кубок Гагарина. Тут либо идти в одну сторону, либо в другую — среднего не дано. Мы контакты с его стороной сохраняем, мало ли что будет», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В минувшем сезоне 29-летний канадец набрал 61 (31+30) очко в 68 играх в регулярном чемпионате и 21 (8+13) — в 19 играх плей-офф за «Салават».