Дубль Радулова помог «Локомотиву» уверенно обыграть «Сибирь» на Кубке Блинова
В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» завершился очередной матч предсезонного турнира на Кубок Блинова между ярославским «Локомотивом» и новосибирской «Сибирью». Победу со счётом 4:1 одержали хоккеисты «Локомотива».
Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
21 августа 2025, четверг. 12:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Сошников (Пьянов) – 06:25 (5x5) 1:1 А. Радулов (Сурин, Акмальдинов) – 08:38 (en) 2:1 Елесин (Никулин, Алексеев) – 13:13 (5x5) 3:1 А. Радулов (Гернат, Сурин) – 20:57 (5x5) 4:1 Сергеев (Полунин, Берёзкин) – 43:17 (5x5)
Дублем отметился нападающий «Локомотива» Александр Радулов, которому дважды ассистировал Егор Сурин. Отметим, что третья шайба Радулова в матче была отменена после видеопросмотра из-за помехи вратарю. Ещё по голу в составе ярославской команды забили Александр Елесин и Артём Сергеев. Единственную шайбу за «Сибирь», открывшую счёт в матче на седьмой минуте первого периода, забросил Никита Сошников.
В следующем матче на турнире «Локомотив» сыграет с омским «Авангардом» 23 августа. «Сибирь» встретится с «Северсталью» 23 августа.
