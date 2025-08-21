«Нефтехимик» обменял защитника Владислава Леонтьева в «Адмирал». Как сообщает пресс-служба дальневосточного клуба, нижнекамский клуб получит денежную компенсацию. Контракт с защитником рассчитан на один сезон и носит односторонний характер.

Владислав является воспитанником саратовского «Кристалла». За 160 матчей в КХЛ заработал 30 очков — забросил шесть шайб и отдал 24 результативные передачи при показателе полезности «+1».

В сезоне-2024/2025 Леонтьев провёл 68 матчей за «Нефтехимик» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 16 (3+13) очков. Леонтьев является сыном бывшего главного тренера «Нефтехимика» и экс-игрока сборной Беларуси Олега Леонтьева.