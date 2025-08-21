Нападающий Вячеслав Грецкий подписал контракт с минским «Динамо». Как сообщает пресс-служба клуба, с белорусским форвардом подписан двусторонний контракт на один сезон. В сезоне-2019/2020 Вячеслав уже выступал за «зубров».

Напомним, Грецкий провёл в «Амуре» три сезона. В прошедшем сезоне он принял участие в 64 играх, где заработал 8 (5+3) результативных очков. Всего в КХЛ нападающий провёл 169 матчей и набрал 22 (14+8) очка.

Ранее 28-летний белорусский форвард Грецкий, который в 2020 году участвовал в Матче звёзд КХЛ, объявил об уходе из состава дальневосточного клуба и тепло попрощался с болельщиками хабаровского «Амура».