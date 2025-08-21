Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Юниорская сборная России объявила состав для участия в матчах со сверстниками из Беларуси

В Новогорске стартовал учебно-тренировочный сбор юниорской сборной России для подготовки к серии матчей со сверстниками из Беларуси, которая пройдёт в Минске с 28 по 30 августа.

В учебно-тренировочном сборе примут участие 26 хоккеистов:

Вратари: Яков Казанцев («Локомотив»), Даниил Шувалов («Локомотив-2004»).

Защитники: Данияр Айбатов, Сабит Хатибуллин (оба — «Ак Барс»), Илларион Бабкин, Артём Матэ (оба — «Спартак»), Дамир Гильманов («АКМ»), Мирон Карпов («Салават Юлаев»), Александр Лёзов («Д13-Юность»), Иван Россинский, Владимир Штырхунов (оба — ЦСКА).

Нападающие: Михаил Булгаков («Локомотив»), Кирилл Бурмистров, Богдан Василевский, Ярослав Ткачев (все — «Авангард»), Сергей Зацепин, Даниил Савин (оба — «Армия СКА»), Иван Коваленко, Артём Фролов (оба — «Локо-04»), Роман Кожевников («Трактор»), Артём Мишин, Назар Привалов, Дмитрий Савин, Богдан Якушевский (все — ЦСКА), Григорий Фролов («Югра-ЮКИОР»), Евгений Якунин («Спартак»).

В тренировочном плане — занятия на льду, в тренажёрном и игровом залах. 27 августа команда отправится в Минск, а уже 28 проведёт первый из трёх запланированных матчей с белорусской сборной.