Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Айлендерс» Романов рассказал, к чему Цыплакову пришлось привыкать в НХЛ

Защитник «Айлендерс» Романов рассказал, к чему Цыплакову пришлось привыкать в НХЛ
Комментарии

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов рассказал, к чему российскому нападающему Максиму Цыплакову пришлось привыкать в НХЛ. 26-летний Цыплаков перешёл в «Айлендерс» год назад.

«Ему пришлось привыкать, что в НХЛ очень системный хоккей. В КХЛ вместо того, чтобы забрасывать шайбу в зону и бежать бить защитников, он делал развороты в средней зоне, вальяжно катался, искал передачу. В НХЛ тебя сразу же накрыли, и всё — шайбу у тебя забрали. Никакой вальяжности, никаких вещей, которые ты делаешь как свободный художник. Ему к этому пришлось привыкать, чтобы играть системно, строго, не терять шайбу в средней зоне», — цитирует Романова ТАСС.

В 77 матчах прошлого сезона Цыплаков набрал 35 (10+ 25) очков.

Материалы по теме
Романов — о Монреале: если ты игрок «Канадиенс», то жизнь для тебя бесплатная
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android