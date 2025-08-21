Защитник «Айлендерс» Романов рассказал, к чему Цыплакову пришлось привыкать в НХЛ

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов рассказал, к чему российскому нападающему Максиму Цыплакову пришлось привыкать в НХЛ. 26-летний Цыплаков перешёл в «Айлендерс» год назад.

«Ему пришлось привыкать, что в НХЛ очень системный хоккей. В КХЛ вместо того, чтобы забрасывать шайбу в зону и бежать бить защитников, он делал развороты в средней зоне, вальяжно катался, искал передачу. В НХЛ тебя сразу же накрыли, и всё — шайбу у тебя забрали. Никакой вальяжности, никаких вещей, которые ты делаешь как свободный художник. Ему к этому пришлось привыкать, чтобы играть системно, строго, не терять шайбу в средней зоне», — цитирует Романова ТАСС.

В 77 матчах прошлого сезона Цыплаков набрал 35 (10+ 25) очков.