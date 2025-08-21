Скидки
Пономарёв — об обмене из «Каролины» в «Питтсбург»: я был поражён и сильно расстроился

Пономарёв — об обмене из «Каролины» в «Питтсбург»: я был поражён и сильно расстроился
Нападающий «Авангарда» Василий Пономарёв заявил, что был расстроен обменом из «Каролины Харрикейнз» в «Питтсбург Пингвинз». В марте 2024 года россиянин стал частью сделки по переходу Джейка Гюнцеля в «Харрикейнз».

«Разумеется, я очень сильно удивился, потому что подобных разговоров об обмене не было. Мне говорили, что я смогу начать следующий сезон в первой команде, если продолжу показывать результат.

Когда меня обменяли, то я был, мягко говоря, поражён. Многие говорили, что «Питтсбург» – это удобная команда для того, чтобы зайти в лигу, но я наверняка не мог знать, каким образом всё сложится. Меня всё устраивало в системе «Каролины», так что я сильно расстроился. Я всё ещё считаю, что эта команда подходила мне больше», — цитирует Пономарёва Metaratings.

Пономарёв: Малкин переживает за результат клуба больше, чем за личную статистику
