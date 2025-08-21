Скидки
«Лада» представила форму для нового сезона с ладьёй на груди

Комментарии

«Лада» представила новую форму, в которой выступит в свой юбилейный, 50-й сезон. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Фото: ХК «Лада»

«Особенностью станет эмблема, которая была на свитерах команды в 1994-1996 годах. Логотип, на котором изображена ладья, заключённая в шестиугольник, стал символом для целых поколений тольяттинцев. Тогда автомобили ВАЗ украшала именно эта эмблема, и она сохранилась до середины 80-х годов. В джерси такого образца в сезоне-1993/1994 «Лада» стала абсолютным победителем регулярного чемпионата, выиграв золотые медали, а затем и Кубок Межнациональной хоккейной лиги в серии плей-офф. Вернувшись к историческому логотипу, клуб подчеркнул связь с золотым временем своей истории, заявив о стремлении повторить успех», — сказано в сообщении клуба.

