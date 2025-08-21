Скидки
«Нефтехимик» заключил двусторонний контракт с 27-летним нападающим

«Нефтехимик» заключил полноценный двусторонний контракт сроком на один сезон с нападающим Арсеном Хисамутдиновым. До этого игрок находился в команде на пробном контракте. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Форвард является воспитанником клуба и выступал за «Нефтехимик» в сезонах-2018/2019 и 2019/2020. Всего за нижнекамский клуб провёл 41 матч и набрал 8 (3+5) очков.

«Арсен технически очень сильный игрок, может создать момент из ничего. У него хорошие антропометрические данные, которыми умело пользуется. Находясь на пробном контракте, доказал, что может быть полезен нашей команде. Да и полноценный контракт для него – новый вызов в карьере, возможность реализовать свой потенциал», — заявил спортивный директор «Нефтехимика» Антон Марчинский.

