«Трактор» представил капитана и четырёх ассистентов на новый сезон Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба челябинского клуба.

«В результате прошедшего командного голосования капитаном «Трактора» на сезон-2025/2026 выбран нападающий Александр Кадейкин. Ассистентами капитана в предстоящем сезоне станут Андрей Светлаков, Михаил Григоренко, Сергей Телегин и Григорий Дронов», — сказано в сообщении команды.

Напомним, 18-й сезон КХЛ стартует в пятницу, 5 сентября, матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина «Локомотивом» и финалистом «Трактором». Регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч.