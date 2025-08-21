Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Трактор» представил капитана и четырёх ассистентов на новый сезон

«Трактор» представил капитана и четырёх ассистентов на новый сезон
Комментарии

«Трактор» представил капитана и четырёх ассистентов на новый сезон Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба челябинского клуба.

«В результате прошедшего командного голосования капитаном «Трактора» на сезон-2025/2026 выбран нападающий Александр Кадейкин. Ассистентами капитана в предстоящем сезоне станут Андрей Светлаков, Михаил Григоренко, Сергей Телегин и Григорий Дронов», — сказано в сообщении команды.

Напомним, 18-й сезон КХЛ стартует в пятницу, 5 сентября, матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина «Локомотивом» и финалистом «Трактором». Регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч.

Материалы по теме
«Хочу выиграть кубок, поэтому сразу договорился с «Трактором». Интервью с Коршковым
Эксклюзив
«Хочу выиграть кубок, поэтому сразу договорился с «Трактором». Интервью с Коршковым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android