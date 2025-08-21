Галимов рассказал, как Зарипов на него ругался в первые годы в «Ак Барсе»

Нападающий Артём Галимов рассказал о взаимоотношениях с экс-форвардом Данисом Зариповым, когда они вместе играли в «Ак Барсе».

– Кто за тобой смотрел, когда ты поднялся в первую команду?

– Никто не смотрел, но больше всех следил Данис Зарипов.

– В чём это выражалось?

– Ругался. Говорил, что я могу больше, – заявил Галимов на YouTube-канале «Лёд».

В прошлом сезоне Галимов стал лучшим бомбардиром команды в регулярке и лидером КХЛ по показателю полезности («+31»). 25-летний Галимов в минувшей регулярке набрал 59 (35+24) очков в 68 матчах. На церемонии закрытия сезона КХЛ форвард был признан самым полезным игроком регулярки-2024/2025.