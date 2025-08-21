Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Галимов рассказал, как Зарипов на него ругался в первые годы в «Ак Барсе»

Галимов рассказал, как Зарипов на него ругался в первые годы в «Ак Барсе»
Комментарии

Нападающий Артём Галимов рассказал о взаимоотношениях с экс-форвардом Данисом Зариповым, когда они вместе играли в «Ак Барсе».

– Кто за тобой смотрел, когда ты поднялся в первую команду?
– Никто не смотрел, но больше всех следил Данис Зарипов.

– В чём это выражалось?
– Ругался. Говорил, что я могу больше, – заявил Галимов на YouTube-канале «Лёд».

В прошлом сезоне Галимов стал лучшим бомбардиром команды в регулярке и лидером КХЛ по показателю полезности («+31»). 25-летний Галимов в минувшей регулярке набрал 59 (35+24) очков в 68 матчах. На церемонии закрытия сезона КХЛ форвард был признан самым полезным игроком регулярки-2024/2025.

Материалы по теме
Артём Галимов: нужен более конкретный интерес «Анахайма», с гарантией игрового времени
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android