«Они оба немного крысята». Пакетт — о сравнении Комтуа с Маршаном

Канадский нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт высказался о сравнении форварда бело-голубых Макса Комтуа с нападающим «Флориды Пантерз» Брэдом Маршаном.

— В прошлом сезоне Макса Комтуа сравнивали с Брэдом Маршаном. Вы играли против второго, действительно у них много общего?

— Они оба немного крысята (смеётся). Им обоим нравится залезать под кожу соперника. Иногда они хватают ненужные удаления, но такова роль, которую они играют. Наверное, немного они похожи. Иногда и я хватаю ненужные удаления, — приводит слова Пакетта Sport24.

Напомним, в конце июля 2025 года 26-летний Комтуа продлил соглашение с московским клубом ещё на один год.