«Трагедией его уход не стал бы». Майоров — о новом контракте Ружички со «Спартаком»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о новом контракте форварда Адама Ружички со «Спартаком».

«Здорово, что он подписал новый контракт. Однако скажу, что, если бы не продлил соглашение и ушёл из «Спартака», большой потерей не стал бы. Да, он был лучшим снайпером в прошлом сезоне, но это в «Спартаке», а до всероссийского масштаба ему далековато. Пока Ружичка на этот уровень результативности не вышел с точки зрения уровня мастерства. Так что если бы покинул команду — жалко, потеря, однако трагедии в этом не было бы», — цитирует Майорова «ВсеПроСпорт».

В прошлом сезоне форвард зарабатывал 45 млн рублей, при этом став лучшим снайпером красно-белых в регулярном чемпионате и плей-офф. 26-летний словак набрал 45 (26+19) очков в 65 матчах регулярного чемпионата и 12 (7+5) очков в 12 играх плей-офф.

