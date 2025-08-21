Олимпийский чемпион Буцаев назвал фаворитов предстоящего сезона КХЛ

Олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев назвал своих фаворитов предстоящего сезона Континентальной хоккейной лиги.

«Думаю, что в новом сезоне ничего особо не изменится и фавориты останутся прежними. Если говорить о Западной конференции, то я бы отметил «Локомотив», ЦСКА, московское «Динамо». Мне ещё кажется, что «Спартак» может себя показать.

Сильнейшие команды Востока? «Авангард», «Трактор» и «Металлург». Для меня это тройка сильнейших. Здесь всё достаточно предсказуемо. Можно только добавить «Автомобилист». Поэтому если честно, то я не думаю, что в новом сезоне мы увидим глобальные изменения со стороны команд за борьбу как в чемпионате, так и в Кубке Гагарина», — цитирует Буцаева «Советский спорт».