Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Олимпийский чемпион Буцаев назвал фаворитов предстоящего сезона КХЛ

Олимпийский чемпион Буцаев назвал фаворитов предстоящего сезона КХЛ
Комментарии

Олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев назвал своих фаворитов предстоящего сезона Континентальной хоккейной лиги.

«Думаю, что в новом сезоне ничего особо не изменится и фавориты останутся прежними. Если говорить о Западной конференции, то я бы отметил «Локомотив», ЦСКА, московское «Динамо». Мне ещё кажется, что «Спартак» может себя показать.

Сильнейшие команды Востока? «Авангард», «Трактор» и «Металлург». Для меня это тройка сильнейших. Здесь всё достаточно предсказуемо. Можно только добавить «Автомобилист». Поэтому если честно, то я не думаю, что в новом сезоне мы увидим глобальные изменения со стороны команд за борьбу как в чемпионате, так и в Кубке Гагарина», — цитирует Буцаева «Советский спорт».

Материалы по теме
Кравцова выжили из «Трактора» или игрок виноват сам? Всё главное о громком трансфере
Кравцова выжили из «Трактора» или игрок виноват сам? Всё главное о громком трансфере
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android