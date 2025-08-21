Скидки
Экс-форвард системы «Вегаса» Мэйсон Морелли пополнил состав «Барыса»

Комментарии

«Барыс» заключил односторонний контракт с американским форвардом Мэйсоном Морелли, соглашение рассчитано на один сезон, до 31 мая 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

Это будет первый опыт выступления нападающего за пределами Северной Америки. В 2023 году Морелли в составе фарм-клуба «Вашингтон Кэпиталз» «Херши» взял Кубок Колдера. Два последних сезона он провёл в системе «Вегас Голден Найтс». В минувшем сезоне Мэйсон сыграл одну встречу в Национальной хоккейной лиге и заработал 19 (13+6) очков в 48 матчах за «Хендерсон Силвер Найтс» в АХЛ.

Ранее «Барыс» заключил двусторонний контракт с Батырланом Муратовым.

