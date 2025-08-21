Скидки
Авангард — Нефтехимик, результат матча 21 августа 2025, счёт 6:3, Кубок Блинова

Дубли Шарипзянова и Котляревского помогли «Авангарду» победить «Нефтехимик»
Комментарии

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» завершился матч предсезонного турнира на Кубок Блинова между местным «Авангардом» и нижнекамским «Нефтехимиком». Победу со счётом 6:3 одержали хозяева льда.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
21 августа 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Якупов (Шарипзянов, Рашевский) – 01:43 (5x5)     1:1 Белозёров (Капустин, Барулин) – 08:08 (5x4)     2:1 Шарипзянов (Мартынов) – 16:48 (5x5)     3:1 Котляревский – 20:17 (5x5)     3:2 Профака (Точилкин, Пастухов) – 28:04 (5x5)     4:2 Шарипзянов (Рашевский, Окулов) – 38:35 (5x4)     5:2 Котляревский (Пономарёв, Игумнов) – 42:04 (5x5)     5:3 Якупов (Пастухов) – 48:30 (5x5)     6:3 Ибрагимов (Котляревский, Пономарёв) – 55:02 (5x5)    

Шайбы в составе «ястребов» на свой счёт записали Наиль Якупов, Дамир Шарипзянов (дубль), Михаил Котляревский (дубль) и Марсель Ибрагимов. У нижнекамского клуба шайбы забросили Андрей Белозёров, Лука Профака и Рауль Якупов.

Напомним, для омского клуба эта победа стала второй в рамках Кубка Блинова. Вчера, 20 августа, «Авангард» в овертайме победил «Сибирь».

Следующую встречу подопечные Ги Буше проведут с «Локомотивом» 23 августа. «Нефтехимик» завтра, 22 августа, сыграет с «Северсталью».

