«Чуда ждать не стоит». Двукратный обладатель Кубка Стэнли — о Галлане в «Шанхае»

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов поделился ожиданиями от работы главного тренера Жерара Галлана в «Шанхай Дрэгонс».

«Думаю, чуда ждать не стоит, но он наладит игру. Это опытный тренер, который много лет работал в НХЛ. Он добивался там успеха, особенно в первые годы правления в командах. Думаю, «Шанхай» станет загадкой для многих клубов. Игрокам будет интересно работать под руководством такого известного тренера. В клубе собраны в основном североамериканские хоккеисты, поэтому у тренера не будет проблем в общении», — заявил Немчинов.

Ранее нападающий «Шанхай Дрэгонс» Паркер Фу поделился ожиданиями от игры под руководством главного тренера Жерара Галлана.