The Hockey Writers спрогнозировал количество очков Кравцова в новом сезоне за «Ванкувер»

Журналист Мэтью Затор в статье на сайте The Hockey Writers спрогнозировал количество очков российского нападающего Виталия Кравцова в новом сезоне за «Ванкувер Кэнакс».

«От Кравцова не ждут 25 голов в сезоне. Если он это сделает, это станет огромным сюрпризом и, вероятно, окажется главной темой сезона. Я ожидаю, что он попадёт в основной состав команды после тренировочного лагеря и будет играть результативнее, чем в прошлые разы в НХЛ. Поэтому мой окончательный прогноз — скромные 12 голов и 25 очков», — написал Затор.

В прошедшем сезоне Кравцов сыграл 85 матчей за челябинский «Трактор» (с учётом плей-офф) и набрал 65 (33+32) очков.

