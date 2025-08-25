Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Начало прямой трансляции матча «Сибирь» — «Нефтехимик» на платформе Okko и «Чемпионата»

Начало прямой трансляции матча «Сибирь» — «Нефтехимик» на платформе Okko и «Чемпионата»
Комментарии

25 августа в 10:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча Фонбет Кубка Блинова между хоккейными командами «Сибирь» и «Нефтехимик». Игра пройдёт в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

Смотрите матч здесь
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
25 августа 2025, понедельник. 10:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
3-й период
1 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Гоголев (Рассказов) – 15:29 (5x5)    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь матчей Кубка Блинова
Турнирная таблица Кубка Блинова
Материалы по теме
ИИХФ в напряжении. Как будет выглядеть Кубок мира — 2028?
ИИХФ в напряжении. Как будет выглядеть Кубок мира — 2028?

Лучшие российские хоккеисты:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android