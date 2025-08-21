«Перед Знарком обязательно извинюсь». Бурмистров — о конфликте в раздевалке «Ак Барса»

Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Александр Бурмистров рассказал о конфликте в раздевалке казанского клуба с Олегом Знарком, который в 2022 году был главным тренером команды. Напомним, после этого игрок был выведен из состава «Ак Барса».

– Олег Валерьевич – прямой. За пазухой держать не станет. Когда требуется, скажет всё, что думает. При этом с ним можно посмеяться, подколоть. К такому он нормально относится.

– Но того, что вы психанули в его адрес в раздевалке «Ак Барса», не оценил. Фраза «Ты здесь закончил» получила суровые последствия.

– Да никаких особых психов не было. Просто я не смог стерпеть, что моя команда проигрывает один матч за другим. Вот и нахлынуло…

– Не перегнули, как считаете? Всё-таки под руководством Знарка на двух ЧМ играли, авторитетный специалист...

– Перегнул, конечно. Я намного младше и не должен себе такое позволять. Но там одно на другое наложилось, вот и прорвало… Когда остыл, понял, что был неправ, погорячился. Такое бы любой тренер не принял. С тех пор у меня зарок: никаких разговоров с тренерами. А перед Олегом Валерьевичем, как только у меня появится случай, обязательно извинюсь. Просто пока такого момента не возникало, — цитирует Бурмистрова сайт КХЛ.