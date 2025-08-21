Генменеджер «Вашингтона» высказался о будущем Александра Овечкина в клубе

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик высказался о будущем российского капитана Александра Овечкина в клубе.

«За свою карьеру он заслужил право принимать решения. Мы позволим Овечкину высказывать то, что он думает, а затем, в любое время, когда он захочет, мы поговорим с ним [о будущем]», — цитирует Патрика официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, контракт Александра со столичным клубом истекает по окончании сезона-2025/2026.

39-летний Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году Александр вместе с командой взял единственный в истории клуба Кубок Стэнли. В минувшем сезоне Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки. Сейчас на счету российского форварда 897 шайб.