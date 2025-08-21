Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Нефтехимика» прокомментировал поражение от «Авангарда» на Кубке Блинова

Главный тренер «Нефтехимика» прокомментировал поражение от «Авангарда» на Кубке Блинова
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал поражение от «Авангарда» (3:6) на Кубке Блинова.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
21 августа 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Якупов (Шарипзянов, Рашевский) – 01:43 (5x5)     1:1 Белозёров (Капустин, Барулин) – 08:08 (5x4)     2:1 Шарипзянов (Мартынов) – 16:48 (5x5)     3:1 Котляревский – 20:17 (5x5)     3:2 Профака (Точилкин, Пастухов) – 28:04 (5x5)     4:2 Шарипзянов (Рашевский, Окулов) – 38:35 (5x4)     5:2 Котляревский (Пономарёв, Игумнов) – 42:04 (5x5)     5:3 Якупов (Пастухов) – 48:30 (5x5)     6:3 Ибрагимов (Котляревский, Пономарёв) – 55:02 (5x5)    

– Пока ещё тяжеловато входим в игру, хотя на это обращали внимание. Первый период для нас получился скомканным. Может быть, потому, что вчера противник играл, а мы – нет. Они были в лучшем игровом ритме, чем мы. Во втором периоде собрались, перехватили инициативу. Пока не начали играть «5 на 3», у нас было больше моментов. Но неудачное большинство почему-то сказалось отрицательно на нас. Третий период был равный с обоюдоострыми моментами. Противник свои моменты реализовал.

– Кому-то помогла нервозность от драк и удалений?
– Да нет, это элемент хоккея. И мы, и они были настроены на борьбу, победу. Никто не хочет уступать, все защищают своих вратарей. Не думаю, что это повлияло на ход игры.

– У вас есть планы ротировать звенья?
– Будем активно это делать. У нас есть ребята, которые сегодня не играли. Планировали всех использовать одинаково на турнире, чтобы посмотреть, кто на что способен. Завтра будут изменения, — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Материалы по теме
Дубли Шарипзянова и Котляревского помогли «Авангарду» победить «Нефтехимик»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android