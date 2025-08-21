Главный тренер «Нефтехимика» прокомментировал поражение от «Авангарда» на Кубке Блинова

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал поражение от «Авангарда» (3:6) на Кубке Блинова.
– Пока ещё тяжеловато входим в игру, хотя на это обращали внимание. Первый период для нас получился скомканным. Может быть, потому, что вчера противник играл, а мы – нет. Они были в лучшем игровом ритме, чем мы. Во втором периоде собрались, перехватили инициативу. Пока не начали играть «5 на 3», у нас было больше моментов. Но неудачное большинство почему-то сказалось отрицательно на нас. Третий период был равный с обоюдоострыми моментами. Противник свои моменты реализовал.
– Кому-то помогла нервозность от драк и удалений?
– Да нет, это элемент хоккея. И мы, и они были настроены на борьбу, победу. Никто не хочет уступать, все защищают своих вратарей. Не думаю, что это повлияло на ход игры.
– У вас есть планы ротировать звенья?
– Будем активно это делать. У нас есть ребята, которые сегодня не играли. Планировали всех использовать одинаково на турнире, чтобы посмотреть, кто на что способен. Завтра будут изменения, — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
