Главный тренер «Нефтехимика» рассказал, когда за клуб дебютирует Юртайкин

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин после поражения от «Авангарда» (3:6) на Кубке Блинова рассказал, когда за клуб дебютирует нападающий Данил Юртайкин.

– Когда дебютирует Юртайкин?

– Он уже здесь, тренируется с нами. Почему-то пять дней он не тренировался, сегодня сказал, что пока ещё не набрал форму. В третьем матче на турнире он будет задействован, — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Данил Юртайкин дважды в составе ЦСКА становился обладателем Кубка Гагарина. Также в КХЛ он выступал за «Нефтехимик», а также за челябинский «Трактор» и тольяттинскую «Ладу». Всего в Континентальной хоккейной лиге Юртайкин провёл 221 матч, в которых набрал 84 (35+49) очка.