Главный тренер «Нефтехимика» рассказал, когда за клуб дебютирует Юртайкин
Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин после поражения от «Авангарда» (3:6) на Кубке Блинова рассказал, когда за клуб дебютирует нападающий Данил Юртайкин.
Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
21 августа 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Якупов (Шарипзянов, Рашевский) – 01:43 (5x5) 1:1 Белозёров (Капустин, Барулин) – 08:08 (5x4) 2:1 Шарипзянов (Мартынов) – 16:48 (5x5) 3:1 Котляревский – 20:17 (5x5) 3:2 Профака (Точилкин, Пастухов) – 28:04 (5x5) 4:2 Шарипзянов (Рашевский, Окулов) – 38:35 (5x4) 5:2 Котляревский (Пономарёв, Игумнов) – 42:04 (5x5) 5:3 Якупов (Пастухов) – 48:30 (5x5) 6:3 Ибрагимов (Котляревский, Пономарёв) – 55:02 (5x5)
– Когда дебютирует Юртайкин?
– Он уже здесь, тренируется с нами. Почему-то пять дней он не тренировался, сегодня сказал, что пока ещё не набрал форму. В третьем матче на турнире он будет задействован, — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Данил Юртайкин дважды в составе ЦСКА становился обладателем Кубка Гагарина. Также в КХЛ он выступал за «Нефтехимик», а также за челябинский «Трактор» и тольяттинскую «Ладу». Всего в Континентальной хоккейной лиге Юртайкин провёл 221 матч, в которых набрал 84 (35+49) очка.
