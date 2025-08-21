Главный тренер «Нефтехимика» объяснил обмен Леонтьева в «Адмирал»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин после поражения от «Авангарда» (3:6) на Кубке Блинова объяснил обмен защитника Владислава Леонтьева в «Адмирал».

– Почему обменяли Владислава Леонтьева?

– Ищем защитника другого плана. Освобождаем место для защитника с атакующими навыками и хорошим катанием. Время до начала сезона есть, надеемся, что что-то будет, — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Владислав является воспитанником саратовского «Кристалла». За 160 матчей в КХЛ заработал 30 очков — забросил шесть шайб и отдал 24 результативные передачи при показателе полезности «+1». В сезоне-2024/2025 Леонтьев провёл 68 встреч за «Нефтехимик» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 16 (3+13) очков.