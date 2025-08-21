Ги Буше: сейчас не время пробовать игроков в «Авангарде», а потом отправлять обратно

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победный матч с «Нефтехимиком» (6:3) на Кубке Блинова.
— Очередной матч предсезонки. Было много хороших моментов, но было и то, над чем нам надо поработать. Здорово мы нейтрализовали двойное меньшинство, забили в большинстве – это не может не радовать. Наши новички осваиваются: Котляревский оформил дубль, Потуральски забил и реализовал буллит, это должно ему помочь в адаптации и уверенности. Мы движемся к регулярке, и впереди ещё много работы.
— «Авангард» играет на Кубке Блинова в 12 нападающих. Намеренно оставили себя без резерва?
— Сейчас неподходящее время для того, чтобы пробовать игроков, вызывать их, а потом отправлять обратно. Потому что у нас половина команды обновилась, мало времени для старта регулярки, и нам нужно выстроить сплочённый коллектив. Хотим, чтобы ребята сыгрались, нашли «химию» и сложился сплочённый коллектив, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
