Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ги Буше: сейчас не время пробовать игроков в «Авангарде», а потом отправлять обратно

Ги Буше: сейчас не время пробовать игроков в «Авангарде», а потом отправлять обратно
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победный матч с «Нефтехимиком» (6:3) на Кубке Блинова.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
21 августа 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Якупов (Шарипзянов, Рашевский) – 01:43 (5x5)     1:1 Белозёров (Капустин, Барулин) – 08:08 (5x4)     2:1 Шарипзянов (Мартынов) – 16:48 (5x5)     3:1 Котляревский – 20:17 (5x5)     3:2 Профака (Точилкин, Пастухов) – 28:04 (5x5)     4:2 Шарипзянов (Рашевский, Окулов) – 38:35 (5x4)     5:2 Котляревский (Пономарёв, Игумнов) – 42:04 (5x5)     5:3 Якупов (Пастухов) – 48:30 (5x5)     6:3 Ибрагимов (Котляревский, Пономарёв) – 55:02 (5x5)    

— Очередной матч предсезонки. Было много хороших моментов, но было и то, над чем нам надо поработать. Здорово мы нейтрализовали двойное меньшинство, забили в большинстве – это не может не радовать. Наши новички осваиваются: Котляревский оформил дубль, Потуральски забил и реализовал буллит, это должно ему помочь в адаптации и уверенности. Мы движемся к регулярке, и впереди ещё много работы.

— «Авангард» играет на Кубке Блинова в 12 нападающих. Намеренно оставили себя без резерва?
— Сейчас неподходящее время для того, чтобы пробовать игроков, вызывать их, а потом отправлять обратно. Потому что у нас половина команды обновилась, мало времени для старта регулярки, и нам нужно выстроить сплочённый коллектив. Хотим, чтобы ребята сыгрались, нашли «химию» и сложился сплочённый коллектив, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Дубли Шарипзянова и Котляревского помогли «Авангарду» победить «Нефтехимик»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android