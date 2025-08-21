Ги Буше заявил, что защитники Чеккони и Войнов не примут участие в Кубке Блинова

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победного матча с «Нефтехимиком» (6:3) заявил, что защитники Джозеф Чеккони и Вячеслав Войнов не примут участие в Кубке Блинова.

— Чеккони и Войнов пока не играют. Они не готовы?

— Да, они пока не готовы. Они не примут участие в турнире. Порядка двух недель им понадобиться на восстановление. Хотелось бы, чтобы они потренировались больше, особенно это касается новичка лиги Чеккони. У ребят не долгосрочные травмы, но им потребуется определённое время, чтобы прийти в форму, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Ранее Ги Буше прокомментировал победный матч с «Нефтехимиком» (6:3) на Кубке Блинова.