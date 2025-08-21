Скидки
Ги Буше заявил, что защитники Чеккони и Войнов не примут участие в Кубке Блинова

Ги Буше заявил, что защитники Чеккони и Войнов не примут участие в Кубке Блинова
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победного матча с «Нефтехимиком» (6:3) заявил, что защитники Джозеф Чеккони и Вячеслав Войнов не примут участие в Кубке Блинова.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
21 августа 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Якупов (Шарипзянов, Рашевский) – 01:43 (5x5)     1:1 Белозёров (Капустин, Барулин) – 08:08 (5x4)     2:1 Шарипзянов (Мартынов) – 16:48 (5x5)     3:1 Котляревский – 20:17 (5x5)     3:2 Профака (Точилкин, Пастухов) – 28:04 (5x5)     4:2 Шарипзянов (Рашевский, Окулов) – 38:35 (5x4)     5:2 Котляревский (Пономарёв, Игумнов) – 42:04 (5x5)     5:3 Якупов (Пастухов) – 48:30 (5x5)     6:3 Ибрагимов (Котляревский, Пономарёв) – 55:02 (5x5)    

— Чеккони и Войнов пока не играют. Они не готовы?
— Да, они пока не готовы. Они не примут участие в турнире. Порядка двух недель им понадобиться на восстановление. Хотелось бы, чтобы они потренировались больше, особенно это касается новичка лиги Чеккони. У ребят не долгосрочные травмы, но им потребуется определённое время, чтобы прийти в форму, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Ранее Ги Буше прокомментировал победный матч с «Нефтехимиком» (6:3) на Кубке Блинова.

