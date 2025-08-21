Фетисов: не думаю, что Гретцки очень хотел пожать руку Овечкину, но ему пришлось

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался об отношении Уэйна Гретцки к рекорду Александра Овечкина по голам в НХЛ.

«Видели, как Саша Овечкин гонял Уэйна Гретцки. Пять игр он ездил за командой, чтобы поздравить Сашу с этим достижением. Это символично, спортивный принцип. Думал всю жизнь, что рекорд будет вечным, оказывается, к нему подобрались, не думаю, что он очень хотел пожать руку Овечкину, но ему пришлось это сделать», — приводит слова Фетисова Sputnik Беларусь.

В апреле этого года 39-летний Овечкин стал рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу и обойдя Уэйна Гретцки (894).