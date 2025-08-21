Скидки
Бурмистров: Билялетдинов если рявкнет, замолчит любой игрок. Как правило, хватало взгляда

Аудио-версия:
Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Александр Бурмистров рассказал о работе с тренерами Зинэтулой Билялетдиновым и Полом Морисом.

– Понимаю, это всё равно что сравнивать солёное с кислым, но всё же: кто круче как тренер — Билялетдинов или Морис?
– Ой, сложно… Оба прежде всего очень сильные личности во всех своих проявлениях. Если Зинэтула Хайдярович рявкнет, замолчит любой игрок. Как правило, хватало одного взгляда. Морис более весёлый, что ли… В России много классных тренеров, но они, по крайней мере предыдущее поколение, более закрыты – ни похихикать, не пошутить… С Морисом это было в порядке вещей. Мог запросто историю какую-то рассказать. Про Россию вспомнить, например. Про то, как в Магнитогорске работал, — приводит слова Бурмистрова сайт КХЛ.

