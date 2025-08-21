Тренер «Вашингтона» оценил, потерял ли Овечкин мотивацию после установления рекорда

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался об эмоциях российского капитана столичного клуба Александра Овечкина после поражения от «Каролины Харрикейнз» (1-4) в розыгрыше Кубка Стэнли — 2025 и оценил, потерял ли форвард мотивацию после установления рекорда по голам в НХЛ.

«Я думаю, Овечкин был по-настоящему разочарован после серии с «Каролиной». Это была тяжёлая серия, особенно для наших лучших игроков, нашего большинства. Но Овечкина нетрудно мотивировать. Когда начинается игра он: а) хочет выиграть этот хоккейный матч и б) хочет забросить шайбу в сетку.

Только из-за того, что он побил рекорд, я не вижу, чтобы уровень его мотивации или решимость забивать и выигрывать хоккейные матчи как-либо изменились», — приводит слова Карбери сайт НХЛ.