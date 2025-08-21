Скидки
«Чикаго» продлил контракт с нападающим Назаром на общую сумму в $ 46,13 млн

«Чикаго Блэкхоукс» продлил контракт с 21-летним нападающим Фрэнком Назаром на общую сумму в $ 46,13 млн, сообщает пресс-служба команды. Срок соглашения рассчитан на семь лет – до конца сезона-2032/2033. Кэпхит соглашения составит $ 6,59 млн.

Кэпхит форварда по нынешнему контракту составляет $ 950 тыс. Срок этого соглашения истечёт по окончании сезона-2025/2026. В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги Фрэнк Назар провёл 53 игры в регулярном чемпионате и набрал 26 (12+14) очков.

«Фрэнк вывел свою игру на новый уровень в прошлом сезоне и доказал, что является одним из лучших молодых талантов лиги. Он ведёт игру, используя свою скорость и навыки плеймейкера, каждый матч создавая проблемы соперникам и возможности – для партнёров. Фрэнк — неотъемлемая часть нашей команды, и мы очень рады, что он останется с нами на следующие восемь сезонов», — заявил генеральный менеджер «Блэкхоукс» Кайл Дэвидсон.

