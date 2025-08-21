«Какая борьба за титул?» Крикунов — о перспективах «Сочи» на Кубок Гагарина

Главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов рассказал о готовности команды к новому сезону КХЛ и оценил перспективы южан на Кубок Гагарина.

«Команда-то ещё у нас не готова, 14 человек новых игроков, и поэтому ещё она только, скажем так, сшивается. Поэтому какая борьба за титул? Нам ещё комплектоваться надо», — приводит слова Крикунова «Советский спорт».

Крикунов возглавлял минское, рижское и московское «Динамо», словенские клубы «Акрони Есенице» и «Целе», «Спартак» и «Автомобилист», «Ак Барс», «Нефтехимик», «Барыс», «Динамо» (Санкт-Петербург). С московским «Динамо» Владимир Крикунов побеждал в чемпионате страны в сезоне-2004/2005.

Напомним, ранее «Сочи» принял решение прекратить сотрудничество с главным тренером Вячеславом Козловым и его ассистентом Александром Савченковым. Козлов был назначен на пост наставника клуба 3 июня этого года.