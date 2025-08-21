Форвард «Динамо» Пакетт сравнил жизнь в Москве и Монреале

Канадский нападающий «Динамо» Седрик Пакетт сравнил жизнь в Москве и в Монреале, оценив жизнь в России.

«Жизнь в таком городе, как Москва, сродни жизни в Монреале — много мест, где можно прогуляться, отличные рестораны. Погода тоже почти такая же. Для нас, канадцев, очень просто адаптироваться. Но в Хабаровске, например, холоднее и в целом по-другому», — цитирует Пакетта Sport24.

Напомним, в прошлом сезоне Пакетт за «Динамо» сыграл 79 матчей, где записал на свой счёт 19 шайб и 25 результативных передач. В НХЛ канадец выступал за «Тампа-Бэй Лайтнинг», с которой завоевал Кубок Стэнли в 2020 году, «Оттаву Сенаторз», «Каролину Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс».

