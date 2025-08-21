Скидки
«Как будто не хватило Бобровского». Подколзин — о поражении в финале Кубка Стэнли

«Как будто не хватило Бобровского». Подколзин — о поражении в финале Кубка Стэнли
Российский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин рассказал о поражении в финале Кубка Стэнли от «Флориды Пантерз» (2-4).

— Была опустошённость после поражения в финале.

— Чего не хватило? Бобровского?
— Как будто да. Но я с ним говорил, и он сказал, что могло повернуться как угодно. Команда вышла в финал. Может, мелочей не хватило. Ключевой, видимо, стала пятая игра.

— Ты провёл хороший сезон?
— Провёл хороший плей‑офф. А регулярка была средней. Я провёл все игры, стал полноценным игроком НХЛ. Сезон со знаком плюс. Финал Кубка Стэнли — это опыт на всю жизнь, — приводит слова Подколзина «Матч ТВ».

