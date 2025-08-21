Скидки
Бурмистров рассказал, была ли драка с Радуловым на тренировке «Ак Барса»

Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Александр Бурмистров рассказал о конфликте с Александром Радуловым на тренировке «Ак Барса».

– Зато ярких историй в биографию накопили: восстание против Знарка, драка с Радуловым...
– Да какая там драка, не смешите! Из мухи слона пресса раздула. Рассказываю как было. Челябинск. Обычная тренировка перед матчем. Настроение в команде на фоне результатов нервное. Что Радулов, что я — оба бесились на эту тему. Шла отработка какого-то момента. Ну потолкались чутка по его итогам — ничего особенного… А ситуацию подсветили, и на фоне результатов «Ак Барса» она получила резонанс. А там ничего такого. Ну реально… Перепалки в раздевалке и на льду — обычное дело в хоккейном коллективе, — приводит слова Бурмистрова сайт КХЛ.

