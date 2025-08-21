Генменеджер «Вашингтона»: не знаю, чего ожидать от Овечкина в новом сезоне

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик высказался об ожиданиях от игры российского капитана Александра Овечкина в новом сезоне НХЛ.

«Овечкин бросает вызов логике, времени и всему остальному. Поэтому я, честно говоря, не знаю, чего от него ожидать… Я буду просто с удовольствием наблюдать за ним и наслаждаться каждым его выходом в форме «Кэпс». Так что посмотрим, что он вытворит в новом сезоне», — приводит слова Патрика сайт НХЛ.

39-летний Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году Александр вместе с командой взял единственный в истории клуба Кубок Стэнли. В минувшем сезоне Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки. Сейчас на счету российского форварда 897 шайб.