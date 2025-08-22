Скидки
Стали известны подробности ближайшей сделки «Локомотива» и «Ак Барса» по Денисенко

«Ак Барс» заплатит «Локомотиву» 45 млн рублей и отдаст своего проспекта форварда Андрея Пустового за права на 25-летнего нападающего Григория Денисенко. Об этом стало известно «Чемпионату».

Отмечается, что «Ак Барс» подпишет двухлетний контракт с Григорием. В ближайшее время о сделке будет объявлено официально.

Напомним, Денисенко был выбран «Флоридой» в первом раунде драфта НХЛ — 2018 под общим 15-м номером и дебютировал в лиге в сезоне-2020/2021. Он сыграл 26 встреч в течение трёх сезонов за «пантер», набрав семь очков и появившись в одном матче во время финала Кубка Стэнли 2023 года. Нападающий перешёл в «Вегас Голден Найтс» перед сезоном-2023/2024, за который провёл семь встреч в НХЛ и результативными действиями не отметился. Прошлый сезон завершал в системе «Нэшвилл Предаторз».

В прошлом сезоне 16-летний Пустовой играл в МХЛ за «Ирбис». За 41 матч нападающий набрал 14 (5+9) очков при полезности «+5».

