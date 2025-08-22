Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«До сих пор бегут мурашки». Оши – о матче между США и Россией на Олимпиаде в Сочи

«До сих пор бегут мурашки». Оши – о матче между США и Россией на Олимпиаде в Сочи
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший форвард «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши вспомнил о своём ярком выступлении в серии буллитов за сборную США на групповом этапе Олимпиады-2014 в Сочи в матче против команды России (3:2 Б), где он сумел реализовать четыре из шести попыток.

«Я практически помню всё, что тогда происходило. Обычно у меня так не бывает с играми и спортом в целом. Есть лишь несколько эпизодов, которые могу воспроизвести в памяти сразу, без подсказки. Обычно мне нужно пересмотреть, чтобы вернулись эмоции, ощущения. Но этот момент запомнился сам по себе, потому что он стал настолько громким. В тот момент я особенно не задумывался. Просто играешь, заканчиваешь и смотришь на тренера — хочет ли он, чтобы ты снова поехал. Я точно выглядел ужасно в том матче, если честно. Но, конечно, это был особенный момент в моей карьере. У меня до сих пор бегут мурашки», — приводит слова Оши Russian Machine Never Breaks.

Напомним, на том турнире американская команда заняла четвёртое место, уступив в полуфинале Канаде (0:1), а затем – в матче за третье место Финляндии (0:5).

Материалы по теме
Оши — о переломе ноги у Овечкина: следующим утром он сказал мне: «Я в порядке, детка»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android