«До сих пор бегут мурашки». Оши – о матче между США и Россией на Олимпиаде в Сочи

Бывший форвард «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши вспомнил о своём ярком выступлении в серии буллитов за сборную США на групповом этапе Олимпиады-2014 в Сочи в матче против команды России (3:2 Б), где он сумел реализовать четыре из шести попыток.

«Я практически помню всё, что тогда происходило. Обычно у меня так не бывает с играми и спортом в целом. Есть лишь несколько эпизодов, которые могу воспроизвести в памяти сразу, без подсказки. Обычно мне нужно пересмотреть, чтобы вернулись эмоции, ощущения. Но этот момент запомнился сам по себе, потому что он стал настолько громким. В тот момент я особенно не задумывался. Просто играешь, заканчиваешь и смотришь на тренера — хочет ли он, чтобы ты снова поехал. Я точно выглядел ужасно в том матче, если честно. Но, конечно, это был особенный момент в моей карьере. У меня до сих пор бегут мурашки», — приводит слова Оши Russian Machine Never Breaks.

Напомним, на том турнире американская команда заняла четвёртое место, уступив в полуфинале Канаде (0:1), а затем – в матче за третье место Финляндии (0:5).