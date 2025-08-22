Скидки
Генменеджер «Вашингтона» назвал мотивацию Овечкина после того, как он побил рекорд Гретцки

Генменеджер «Вашингтона» назвал мотивацию Овечкина после того, как он побил рекорд Гретцки
Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик высказался о мотивации российского нападающего клуба Александра Овечкина.

«У него есть ещё пара целей, которые он может достичь прямо сейчас, в начале сезона, так что я уверен, что он о них думает, и будет интересно посмотреть, когда он их достигнет. Потом, думаю, он сосредоточится на чём-то большем. Овечкин прежде всего хочет побеждать и завоевывать Кубок Стэнли. Думаю, именно это и мотивировало его в конце сезона, сразу после того, как он побил рекорд… и думаю, именно этого он хотел бы добиться и в этом сезоне — постараться собрать команду, способную бороться за Кубок», — приводит слова Патрика официальный сайт НХЛ.

В минувшем сезоне Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки. Сейчас на счету российского форварда 897 шайб.

