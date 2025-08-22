Генменеджер «Вашингтона» назвал мотивацию Овечкина после того, как он побил рекорд Гретцки

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик высказался о мотивации российского нападающего клуба Александра Овечкина.

«У него есть ещё пара целей, которые он может достичь прямо сейчас, в начале сезона, так что я уверен, что он о них думает, и будет интересно посмотреть, когда он их достигнет. Потом, думаю, он сосредоточится на чём-то большем. Овечкин прежде всего хочет побеждать и завоевывать Кубок Стэнли. Думаю, именно это и мотивировало его в конце сезона, сразу после того, как он побил рекорд… и думаю, именно этого он хотел бы добиться и в этом сезоне — постараться собрать команду, способную бороться за Кубок», — приводит слова Патрика официальный сайт НХЛ.

В минувшем сезоне Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки. Сейчас на счету российского форварда 897 шайб.