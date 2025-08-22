Главный тренер «Лады» Миронов обозначил задачи на сезон КХЛ

Наставник тольяттинской «Лады» Борис Миронов поделился целями команды на предстоящий сезон Континентальной хоккейной лиги.

«Цели и задачи нам уже поставлены. Как минимум мы должны выйти в плей‑офф, а дальше, если получится, дойти до высоких стадий и, как говорится, играть в наш хоккей. Наша команда будет играть только на победу. Мы будем стараться выиграть каждый матч», — сказал Миронов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 53-летний специалист возглавил «Ладу» в июне после работы в штабе «Трактора». В прошлом сезоне тольяттинцы завершили чемпионат на 10-м месте в Восточной конференции. Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября.