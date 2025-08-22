Новичок «Авангарда» — о переходе: когда такой клуб интересуется, не можешь отказать

Защитник «Авангарда» Марсель Ибрагимов рассказал о своём переходе в омский клуб и оценил дебют за «ястребов».

– Как оцените свои первые матчи в «Авангарде»?

– Пока непонятно, ещё эмоции. Потихоньку доводим систему, которую нам прививают, до автоматизма. Думаю, дальше будет лучше.

– Ваш гол «Нефтехимику» получился очень красивым. Сами знали, что так умеете?

– Тренер требует от нас бросать, если есть возможность. Ребята под воротами тоже не просто так катаются и бьются, здорово закрыли обзор.

– Как проходит адаптация в клубе?

– Всё отлично, хороший коллектив, все порядочные люди. Получаю удовольствие.

– Удивились, узнав об обмене из «Лады»?

– Уже давно общались с клубом. Разговаривал несколько раз с ребятами, которые здесь играли, они всегда говорили, что обязательно нужно соглашаться. Когда такой клуб интересуется, не можешь отказать. Очень рад, – сказал Ибрагимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.