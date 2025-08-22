Защитник «Авангарда»: по Ги Буше видно, как он заряжен. Хочется биться вместе с ним

Защитник «Авангарда» Марсель Ибрагимов высказался о работе с главным тренером омского клуба Ги Буше.

– Работа с Ги Буше и Дэйвом Барром уже помогла стать лучше?

– Это интересный процесс. Есть чему научиться. Нам не запрещают ничего, все играют и в атаке, и в обороне. Такой стиль мне нравится.

– Ротация в парах во время предсезонки – плюс или минус?

– Защитникам чуть попроще. С Блажиевским, например, играл вместе в прошлом сезоне, и до этого. Все знают, что делать. У нас, может, не такая большая работа, но мы делаем её постоянно. Всем комфортно, проблем нет.

– «Авангард» выглядит физически мощнее остальных команд сейчас. Сразу закладывались на такой старт?

– Конечно, с первой тренировки начали работать на полную, такие были указания. Это наш стиль.

– Буше говорил, что ему нужно, чтобы игроки «умирали» в каждом матче. Он действительно передаёт такой настрой в раздевалке?

– По нему видно, как он заряжен. Хочется выходить и биться вместе с ним. Чувствуется поддержка со скамейки, – сказал Ибрагимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.